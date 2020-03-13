Через коронавирус в черниговских больницах запретили посещать больных в стационарах

Власть города заявила, что в наличии достаточное количество индивидуальных средств защиты (костюмы, маски) для врачей. Также подготовлен запас лекарственных средств, дезсредств, антибиотиков.

В медицинских учреждениях Чернигова ввели дополнительные противоэпидемические меры по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, управлением здравоохранения издан приказ, который является обязательным для выполнения во всех медицинских учреждениях города.

Согласно документу, в больницах запрещено посещать больных в стационарах, но можно передавать передачи.

Также в поликлинических отделениях разграничен прием инфекционных и соматических больных, а в приемных отделениях усилен контроль за больными, которые поступают на стационарное лечение с целью раннего выявления у них инфекционных заболеваний.

Кроме того, введены противоэпидемические мероприятия (дополнительное проветривание, обязательный масочный режим для всех работников, соблюдение правил личной гигиены, установлены стационарные дезинфекторы). В каждом учреждении созданы рабочие группы по координации всех мероприятий, определены ответственные, функции главных врачей и соответствующие алгоритмы действий на период карантина.

«Город Чернигов уже имеет достаточное количество индивидуальных средств защиты (костюмы, маски) для врачей. Также подготовлен запас лекарственных средств, дезинфицирующих средств, антибиотиков и др. Медицинский персонал регулярно проходит обучение. Также Чернигов уже заказал первые 50 тестов для быстрого обнаружения коронавируса COVID-2019, которые должен получить после 15 марта», - уточнили в пресс-службе городского совета со ссылкой на управление здравоохранения.

Руководитель управления здравоохранения Владислав Повар сообщил, что, согласно решению городских властей, было дополнительно выделено 400 тыс. грн, которые полностью ушли на городскую больницу №2, и она закупила на эти деньги средства индивидуальной защиты (костюмы, респираторы), медицинский кислород, некоторые позиции по медикаментам, дезинфицирующие средства.

«Это должно улучшить условия труда и защиту медицинских работников и пациентов, которые будут лечиться в инфекционном отделении», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине подтверждены три случая инфицирования коронавирусом.