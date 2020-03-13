В городе на Житомирщине ввели чрезвычайное положение из-за больной коронавирусом женщины (видео)

Первые симптомы болезни начали появляться у нее еще 3 марта, женщина неоднократно обращалась к врачам и жаловалась на повышенное давление.

В Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение после регистрации случая инфицирования коронавирусом местной жительницы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Известно, что больная путешествовала Польшей, а 1 марта вернулась сначала во Львов, а потом в свой город. Первые симптомы болезни начали появляться у нее еще 3 марта, женщина неоднократно обращалась к врачам и жаловалась на повышенное давление.

Ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Медики обнаружили у него двухстороннюю пневмонию; впоследствии тест подтвердил, что женщина больна коронавирусом.

"Она получает симптоматическую терапию. Все контактные родственники, медицинские работники и люди, которые непосредственно контактировали, сейчас изолированы. К сожалению, предварительно она имела контакты с медицинскими работниками из-за повышенного давления. Вводится чрезвычайная ситуация", – заявили в облсовете.

Известно, что женщина после возвращения из Польши несколько раз посещала поликлинику, ходила в церковь, целовала образ. Шестеро родственников женщины изолированы. На карантине также все медики, которые ее осматривали.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Украине было подтверждено два новых случая заболевания на коронавирус. Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

В целом в Украине на сегодня подтверждено три случая инфицирования коронавирусом.