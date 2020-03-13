Зараженная коронавирусом женщина из Житомирской области находится в тяжелом состоянии

Состояние пациентки сейчас тяжелое, потому что она поздно обратилась к врачам.

Инфицированную коронавирусом женщину из Радомышля Житомирской области подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает "112 Украина". "Уже сегодня утром ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и состояние женщины сейчас тяжелое. Все из-за того, что она поздно обратилась за помощью к медикам", - пишет СМИ.

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Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. 12 марта COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.