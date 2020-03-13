Борьба с коронавирусом с украинским "акцентом"

Нана Черная

За последние годы современной истории Украины волновал, как давно живущего человека, только один вопрос - как удалось развалить государственность нашей страны, то есть, практически уничтожить правовые отношения? На перевале 90-х Украина занимала 69-е место в мире из 80-и в рейтинге лучших стран. Но, видимо, в отличие от меня, власти никогда об этом не думали, их не волнует, что Украина сейчас среди развивающихся стран на одну ступень выше Гондураса. Но, как говорится, - «не ту страну назвали Гондурасом».

На днях получила полное этому подтверждение. 11 марта Кабинет министров ввел в Украине общенациональный карантин - ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Это совпало с объявлением ВОЗ распространения этой заразы пандемией.

Действия власти совершенно верные, они соответствуют мировой практике, правда, с неким «но».

Для локации COVID-19 в школах, вузах, детсадах прекращено посещение на три недели, начиная с 12 марта. Под запрет попали кинотеатры, массовые, в том числе спортивные мероприятия. Выделяется также 100 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты «для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва». До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения. Ограничено авиасообщение. А также, с 12 марта, из 219 пунктов пропуска на границе работать должны только 49. Обо всем этом на брифинге сообщил новый премьер Денис Шмыгаль. На все вопросы журналистов он «ввиду занятости» ответить не смог. Но как быть родителям, дети которых должны остаться дома, и как будут обстоять дела с их трехнедельным «отпуском», премьер ответил коротко – «все согласно законодательству». Правда, забыл упомянуть, что в нашем законодательстве такие беспрецедентные меры не расписаны.

Работодателей призвали дать возможность на время карантина родителям, имеющим маленьких детей, побыть дома

Поэтому и не удивительно, что, например, согласно сообщению Львовского горсовета, в городе в течение 12-13 марта школы и детские сады будут продолжать работать без организации образовательного процесса. Такой план действий необходим, чтобы родители маленьких детей смогли урегулировать вопрос с работой, «многие родители не знают, куда отправить детей». Работодателей призвали дать возможность на время карантина родителям, имеющим маленьких детей, побыть дома, дать работу дистанционно, или просто отпустить домой: «Должен быть здравый смысл на эти три недели, должно быть взаимоуважение, взаимная поддержка».

Детские сады Полтавы будут работать в дежурном режиме в течение 12-13 марта, в дальнейшем их обещают закрыть, и все по тем же причинам, что и во Львове.

В Кременчуге сложилась аналогичная ситуация. В мэрии города отмечают, что получают много жалоб из-за закрытия детсадов. Поэтому сейчас изучается возможность продолжения работы дежурных групп в детсадах.

В Ровно посещение детских садов приостанавливается с 16 марта: «Решено дать родителям определиться, с кем будут находиться дети на период действия ограничительных и карантинных мероприятий. Работа дежурных групп в этот период в детских дошкольных учреждениях не предусмотрена. Обучение в общеобразовательных, высших, профессионально-технических учебных заведениях приостанавливается с пятницы, 13 марта, до 3 апреля».

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Любопытная ситуация сложилась и на границе. 12 марта пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ни один пункт пропуска из-за коронавируса не закрыт. Решение об изменении в работе контрольных пунктов въезда-выезда или о временных ограничениях их работы на государственной границе может принимать исключительно правительство: «Это должен быть документ с перечнем таких пунктов пропуска». По словам Демченко, сейчас Госпогранслужбой, совместно с другими структурами, уже наработаны предложения относительно такого перечня, они направлены на рассмотрение правительства. «Ожидаем принятия решения», - сказал представитель ведомства.

И это - малая доля практической действенности введенного властью карантина. То есть, главное – внедрить «ограничительные меры» на бумаге, а дальше «как карта ляжет». Вот такой у нас на старте получился карантин. Может, нужно было для начала подумать, как его обеспечить?

Нана Черная

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