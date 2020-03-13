Медики в Черновицкой области проверят на коронавирус других жителей села, где живет инфицированный

Поскольку он тесно контактировал только с женой, которая недавно вернулась из Италии, скорее всего он подхватил инфекцию от нее.

Медики планируют проверить на коронавирус других жителей села Черновицкой области, где накануне обнаружили инфицированного человека.

Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, пишет hromadske.

"Сегодня мы начнем проверять и других жителей села, где он живет, потому что в этом селе много тех, кто работает в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей", - отметила она.

Полищук также рассказала о состоянии инфицированного мужчины: "У него температура от 37 до 38, нормально себя чувствует. Он в инфекционном боксе".

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Поскольку он тесно контактировал только с женой, которая недавно вернулась из Италии, скорее всего он подхватил инфекцию от нее. Сегодня его должны обследовать медики, добавила Полищук.

Она также рассказала, что вчера вечером в Черновцах было заседание комиссии под председательством руководителя ОГА. Обсуждали возможность ввести более жесткие меры безопасности, в частности, закрыть кинотеатры, и отменить развлекательные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Украине было подтверждено два новых случая заболевания на коронавирус. Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

В целом в Украине на сегодняшний день подтверждено три случая инфицирования коронавирусом.