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Медики в Черновицкой области проверят на коронавирус других жителей села, где живет инфицированный

10:22, 13 марта 2020
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В Украине подтверждено три случая коронавируса / фото УНИАН

Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, пишет hromadske.

"Сегодня мы начнем проверять и других жителей села, где он живет, потому что в этом селе много тех, кто работает в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей", - отметила она.

Полищук также рассказала о состоянии инфицированного мужчины: "У него температура от 37 до 38, нормально себя чувствует. Он в инфекционном боксе".

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Поскольку он тесно контактировал только с женой, которая недавно вернулась из Италии, скорее всего он подхватил инфекцию от нее. Сегодня его должны обследовать медики, добавила Полищук.

Она также рассказала, что вчера вечером в Черновцах было заседание комиссии под председательством руководителя ОГА. Обсуждали возможность ввести более жесткие меры безопасности, в частности, закрыть кинотеатры, и отменить развлекательные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Украине было подтверждено два новых случая заболевания на коронавирус. Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

В целом в Украине на сегодняшний день подтверждено три случая инфицирования коронавирусом.

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