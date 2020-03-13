Почему в Киеве ввели карантин, если больных коронавирусом нет – объясняет ученый

Украина до сих пор не знает на практике последствий развития коронавируса, утверждает ученый.

Директор института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко объяснил причину введения карантинного режима в столице без единого зарегистрированного случая заболевания COVID-19.

Об этом он рассказал в эфире Права на власть.

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По словам Комиссаренко, Украина до сих пор не знает на практике последствий развития коронавируса, тогда как введение карантина в других странах тоже комментируют двояко.

«Можно было бы сказать, что у нас таких случаев не будет. Возможно, у нас никто не умрет, но мы с вами находимся в центре Европы, и если у нас уже есть 2-3 случая заболевания, значит вирус находится на территории Украины», – отметил специалист.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Минздраве заявили, что в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавируса был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся из Италии.

Справка УНИАН. Из-за угрозы эпидемии коронавирус нового типа COVID-19 Кабинет министров утвердил ограничительные меры. Действовать они будут три недели - с 12 марта по 3 апреля.

Все образовательные учреждения - детские сады, школы и вузы - будут закрыты на карантин. Еще одной ограничительной мерой, которую утвердило правительство, является рекомендация воздержаться от проведения массовых мероприятий с участием 200 и более человек. Исключение - «меры государственной необходимости». Скорее всего, речь идет о заседании Верховной Рады и Кабинета министров. А проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, однако без зрителей.

Начиная с 12 марта из 219 пунктов пропуска на украинской границе будут работать только 49.