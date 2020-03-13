Главный санврач призвал украинцев поддерживать медиков (видео)

Также Ляшко попросил не сеять панику из-за коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в студии программы "Право на власть" высказал просьбу не сеять панику и улыбаться врачам, ведь им сегодня тяжелее всех.

"Врач хочет поддержки общества, ведь он — тоже человек", - заявил Ляшко.

Он отметил, что Украина впервые сталкивается с таким карантином.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, в Минздраве заявили, что в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавирус был подтвержден 3 марта у вернувшегося из Италии мужчины.