На Полтавщине госпитализировали студента с подозрением на коронавирус

Студент вернулся в Украину 5 марта.

12 марта около 23 часов в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения «Кременчугская» в городе Кременчуг (Полтавская обл.) был госпитализирован парень с подозрением на коронавирус.

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По данным главного эпидемиолога города Ларисы Коровиной, у парня взяты анализы, ждут результатов. Он в отдельном боксе.

По данным, которые удалось получить корреспонденту УНИАН из разных источников, подозрение на коронавирус - у студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Он посетил Швецию, Финляндию, Эстонию. Вернулся в Украину 5 марта.

Вчера у студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус. Его немедленно госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. 12 марта COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.