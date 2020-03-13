В "Борисполе" на самолете из Милана выявили трех больных: коронавируса не нашли, но другим пассажирам дадут инструкции

Ведомство получило список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана.

Поздно вечером 12 марта в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет из Милана, на борту которого обнаружено трех больных людей.

По информации Минздрава, у всех трех коронавирус не обнаружили, а каждому пассажиру предоставили инструкцию по самоизоляции, направление как можно быстрее пройти тест на COVID-19.

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«Медицинскими работниками определенной больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не выявлен», – говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавірус_Інфо» Министерства здравоохранения.

Ведомство получило список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные люди. «Каждому пассажиру будут предоставлены инструкции по самоизоляции, направление как можно быстрее пройти тест на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение согласно установленному протоколу», – говорится в сообщении.

«Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции», – заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время прямого эфира общественно-политического ток-шоу “Право на власть”.