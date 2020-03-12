На Житомирщине медики следят за здоровьем всех "контактных" с заболевшей коронавирусом - ОГА

У четырех человек, которые контактировали с больной, симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

На Житомирщине за состоянием здоровья всех, кто контактировал с заболевшей на коронавирус женщиной, сейчас следят медики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня вечером на брифинге в Житомирской областной государственной администрации.

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Там отмечалось, что у четырех человек, которые контактировали с больной, симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

Также на брифинге прозвучало, что медики знают, как действовать при обнаружении коронавирусной инфекции.

"Сейчас важно проконтролировать состояние здоровья людей, которые могли быть контактными с женщиной, которая заболела", - говорили чиновники.

Участники брифинга уточнили, что уже проведена первичная дезобработка жилья больной женщины, а также санитарного транспорта, которым ее довозили до лечебного заведения.

Напомним, что в Житомирской области с 6 марта ограничены все массовые мероприятия, а с 12 марта на карантине находятся все образовательные учреждения региона.

Как сообщал УНИАН, сегодня подтверждено заболевание коронавирусной инфекции у жительницы города Радомышль Житомирской области.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Республики Польша, гостила у родственников во Львове, а затем вернулась домой в Радомышль. Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована.

Женщина находится на лечении, состояние средней тяжести. Пациентка имеет лабораторно подтвержден диагноз, врачи обнаружили осложнение – воспаление легких. Проводится необходимое симптоматическое лечение.