Инфицированная коронавирусом жительница Радомышля вернулась из Польши

Женщина 1949 года рождения 1 марта вернулась из Польши, и не сразу обратилась к врачам.

У жительницы города Радомышль Житомирской области сегодня обнаружена коронавирусная инфекция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили участники брифинга в Житомирской областной государственной администрации.

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«Результат теста на коронавирус у жительницы, которую госпитализировали сегодня в инфекционное отделение больницы в Радомышле, является положительным», - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Также на брифинге сообщили, что эта женщина 1949 года рождения 1 марта вернулась из Польши, и не сразу обратилась к врачам. Уже известно, с кем контактировала больная, - это двое жителей Радомышля и двое киевлян. Эти люди уже изолированы, по состоянию на вечер 12 марта они на здоровье не жалуются. За состоянием здоровья всех, кто контактировал с больной женщиной, в настоящее время следят медики. Контактные лица находятся дома на обсервации.

Проведена первичная дезобработка жилья больной женщины, а также санитарного транспорта, которым ее везли в лечебное учреждение.

Как сообщил начальник Управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, Житомирская область получила тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, также в регионе имеется достаточное количество аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"В области все службы, а также пограничники, принимают меры для предотвращения распространения короновирусной инфекции", - заверил Суслик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, в Минздраве заявили, что в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавируса был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся из Италии.