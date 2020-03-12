В Минздраве рассказали о состояние украинца, у которого сегодня обнаружили коронавирус

Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное.

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии одного из украинцев, у которого сегодня был зафиксирован коронавирус.

Как говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное.

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«Его жена, которая вернулась из Италии, в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал. Пока сама женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

На данный момент пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.