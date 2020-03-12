На коронавирус не проверили: в больнице Николаева умерла молодая женщина

На пятый день после заболевания женщина все-таки решила вызвать семейного врача, однако тот назначил ей лечение от ангины.

В Николаевской областной инфекционной больнице от пневмонии умерла 31-летняя женщина.

Об этом «Новостям-N» на условиях анонимности сообщили в больнице.

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Сообщается, что у женщины поднялась температура до 38 градусов, но она решила просто отлежаться дома. На пятый день женщина все-таки решила вызвать семейного врача, однако тот назначил ей лечение от ангины.

Состояние женщины значительно ухудшилось уже на следующий день, появились симптомы дыхательной недостаточности.

«Скорая» доставила ее в областную инфекционную больницу. Проведенные тесты показали, что у женщины грипп, вызванный вирусом группы А. Через два дня больная умерла.

При проведении вскрытия выяснилось, что женщина скончалась от острой двусторонней пневмонии с тотальным поражением ткани обоих легких. На фоне заболевания развилась острая дыхательная недостаточность.

Как сообщает Inshe.Tv, начальник УОЗ Николаевской ОГА Павел Георгиев уточнил, что инцидент случился три недели назад. По данным СМИ, женщину на коронавирус не проверяли.

Как сообщал УНИАН, в Украине подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. До этого в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 - у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное.