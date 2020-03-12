Карантин в Киеве: журналисты исследовали, выполняют ли требования столичные кинотеатры (видео)

Как оказалось, не все кинотеатры приостановили работу из-за коронавирусного карантина.

В Украине внедряют экстренные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. В Киеве с сегодняшнего дня должны быть закрыты не только учебные и дошкольные учреждения, а также кинотеатры, музеи и развлекательные центры.

Вместе с тем журналисты решили выяснить, как соблюдаются в столице противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, в одном из столичных кинотеатров пусто, во всех залах тишина и сотрудники даже свет не включают. В кинотеатре пояснили, что стоимость билетов, которые были приобретены онлайн, всем вернули. Нет и ни одного ребенка также в развлекательной зоне.

В этот кинотеатр с проверкой наведались сотрудник полиции и Госпродпотребслужбы, которые контролируют, чтобы руководители учреждений выполняли приказ КГГА.

Большинство киевских кинотеатров закрыты, однако не все. Так в одном кинотеатре, несмотря на карантинные требования, вполне можно сходить посмотреть комедию. Администратор работу кинотеатра аргументирует тем, что" сегодня заведение работает в очень сокращенном режиме".

Как сообщал УНИАН, с 12 марта в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания коронавирусом COVID-19. В частности, с сегодняшнего дня должны быть закрыты учебные и дошкольные заведения, а также ограничено проведение массовых мероприятий.

За нарушение противоэпидемических мероприятий столичным торгово-развлекательным центрам и частным школам грозит административная или уголовная ответственность.