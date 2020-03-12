Более 60 человек не собираться: возможно ли выполнить это карантинное требование в метро Киева (видео)

Сегодня в столичной подземке, как и обычно, было тесно.

В связи с карантином, который введен, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, в Киеве запрещены массовые собрания более 60 человек. Однако выполнить это требование в столичной подземке практически нереально.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, в соответствии с карантинными правилами киевской власти, не рекомендуется собираться толпой более 60 человек. По этим правилам Киев должен жить с сегодняшнего дня, однако в час пик на станциях подземки сотни пассажиров.

Штурмовать метро киевлянам приходится ежедневно. И сегодня в подземке было тесно, как и всегда.

В дирекции метрополитена объясняют: поезда и так курсируют с максимально плотным графиком, поэтому уменьшить число людей в вагонах и на перронах – невозможно технически. Единственная надежда, что в случае увеличения угрозы люди будут чаще оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта в столице введены превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом COVID-19. В частности, ограничен образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведение массовых мероприятий.

Также с сегодняшнего дня вводится всеукраинский карантин для противодействия коронавирусу. Ограничения будут действовать три недели – с 12 марта по 3 апреля.