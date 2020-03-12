Украина может получить от международных организаций дополнительное финансирование для борьбы с коронавирусом

Представители международных организаций положительно оценили усилия Минздрава и правительства Украины в противодействии распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США, агентство USAID и Всемирный банк рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного финансирования и экспертной помощи для борьбы с новым коронавирусом.

Об этом представители организаций заявили сегодня во время встречи с министром здравоохранения Украины Ильей Емцем, сообщает пресс-служба Минздрава.

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«Представители международных организаций – Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка положительно оценили усилия Минздрава и правительства Украины в противодействии распространению коронавирусной болезни COVID-19», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Минздрава отметили, что эти организации также рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного финансирования и экспертной помощи для борьбы с коронавирусом.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

За прошедшие три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, количество больных в мире превысило 100 тысяч человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодняшний день зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Однако, начиная с 12 марта, в Украине объявлен общенациональный карантин.