Тысячелистник - польза тысячелистника и противопоказания

Растение обладает бактерицидным, противовоспалительным, успокаивающим и вяжущим действием.

Род Тысячелистник принадлежит к семейству Сложноцветные и объединяет от 100 до 200 видов. Ареал произрастания - Евразия и Северная Америка. Тысячелистник обыкновенный широко применяется в медицине, а также используется как пряное и декоративное растение. Растет в разреженных лесах, на опушках, вдоль дорог, на суходольных лесных лугах, по берегам водоемов, по окраинам полей, также это растение можно встретить на пустырях и свалках.

Тысячелистник лечебные свойства:

Растение обладает бактерицидным, противовоспалительным, успокаивающим и вяжущим действием. Тонизирует кожу и снимает раздражение, поэтому он полезен при угреватой и пористой коже, жирной себорее лица, а также при потливости и для укрепления волос. Содержащийся в растении витамин K повышает прочность капилляров, способствует остановке кровотечений и кровоизлияний, заживлению язв и ран. Большое количество каротина, входящего в состав травы тысячелистника, устраняет ломкости ногтей и волос, сухость, шелушение и ороговение кожи, противодействует появлению морщин и угрей.

Тысячелистник усиливает желчеотделение, стимулирует функцию печени и аппетит, улучшает пищеварение и ускоряет всасываемость веществ. Его применяют как кровоостанавливающее средство при диарее, дизентерии, варикозном расширении вен, геморрое, тромбозах и любых кровотечениях, а как противовоспалительное средство – при гастрите и энтерите. В качестве потогонного средства препараты тысячелистника применяют при лихорадке и простуде. Тысячелистником лечат такие заболевания и состояния, как туберкулез легких, катар и язва желудка, почечнокаменная болезнь, малярия, женские болезни, энурез, малокровие, головные боли, гипертония. Также его используют как успокаивающее средство, средство от бессонницы, средство от гельминтов, средство для усиления лактации. Используют при легочном туберкулезе, колитах, панкреатите, метеоризме, язве двенадцатиперстной кишки и желудка, подагре, ревматизме, гинекологических патологиях, воспалительных заболеваниях мочеполовых органов, мочекаменной болезни, артритах, аритмии, острых респираторных заболеваниях, головокружении, невралгии.

Лечебными считаются сок тысячелистника, настой, отвар, мазь, масло и жидкий экстракт. Некоторые из этих препаратов можно только приобрести в аптеках, но часть можно приготовить самостоятельно.

Тысячелистник противопоказания:

Противопоказаны препараты тысячелистника при повышенной свертываемости крови. Беременным не рекомендовано употребление сока тысячелистника. Но даже если вы не беременны и абсолютно здоровы, длительное или чрезмерное употребление препаратов тысячелистника может привести к отравлению, сопровождающемуся головокружениями и появлением кожной сыпи.

Тысячелистник в гинекологии и косметологии:

Трава тысячелистника в гинекологии применяется благодаря кровеостанавливающим свойствам. Трава тысячелистника при месячных позволяет уменьшить выделение крови.

Широко известна трава тысячелистника в косметологии. Ее применяют при фурункулах, для улучшения состояния жирной, проблемной кожи. Трава тысячелистника для кожи лица применяется для избавления от жирного блеска, очистки кожи и придания матового оттенка.

Трава тысячелистника для волос эффективна против себореи благодаря бактерицидным и противовоспалительным свойствам. Также она положительно сказывается на состоянии ломких волос, предотвращает выпадение.

Заготовка тысячелетника:

В лекарственных целях используют стебли с цветущими верхушками и цветки растения. Заготовки делают в первой половине периода цветения до того, как цветочные головки потемнеют.

Сбор следует проводить в солнечные дни: тысячелистник при этом обладает большим целительным действием и будет дольше храниться.

Стебли с верхушками срезают с помощью серпа, ножа или секатора. В случае образования зарослей их можно скашивать косой, а потом из этой массы выбирать траву. На одном и том же участке можно проводить сбор 2-3 года подряд. После этого нужно сделать перерыв на 1-2 года.

Срезанные стебли с верхушками должны быть около 15 см в длину (без одревесневших стеблей без листьев), а цветки - срезанные на расстоянии 2 см от верхушки.

Сырье нужно отсортировать: удалить грубые стебли, щитки с побуревшими цветками. Затем его раскладывают тонким слоем или связывают в пучки и сушат в тени. Разложенное сырье нужно периодически помешивать. Можно проводить сушку и в сушилках при 35–40°С. Сушка окончена, когда стебли легко ломаются. Траву режут и помещают в стеклянные банки. Хранят около 2-х лет.

Отвар и настойка тысячелетника:

Отвар: одну чайную ложку измельченной травы тысячелистника залить полным стаканом кипятка, варить при слабом кипении 5-10 минут, остудить и процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день при гастритах и язве желудка.

Настойка: 30 г сухой травы тысячелистника поместить в сосуд из темного стекла, залить 100 мл медицинского спирта, плотно укупорить и настаивать в темном прохладном месте в течение 10 дней. Если вместо спирта используется водка, то настаивать нужно 12 дней. Для внутреннего употребления при болях и кровотечениях 30-40 капель настойки смешивают с 50 мл воды. Этим препаратом можно обрабатывать раны и пропитывать повязки для компрессов.

Мазь: горсть свежих листьев и цветков тысячелистника растирают в ступке и смешивают с равной частью несоленого топленого сала. Используют мазь при ушибах.