В Минздраве призвали украинцев не посещать общественные места и массовые мероприятия из-за коронавируса

Начиная с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев быть сознательными и для предотвращения распространения коронавируса во время всеукраинского карантина избегать посещения общественных мест и массовых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, по состоянию на утро 12 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

«Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 47 сообщений о подозрении на COVID-19 (1 - подтвержден лабораторно, 45 - отрицательные, коронавируса нет, 1 - исследуется). В течение последнего часа зафиксировано одно новое подозрение на COVID-19. Человек изолирован, проводятся все необходимые исследования», - напомнили в Минздраве.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что в мире было зарегистрировано 126 258 случаев заболевания COVID-19, из них 68284 (54,1%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 45 326 случаев в 112 странах/территориях/регионах.

Также Емец призвал украинцев особенно пристально следить за своим здоровьем и при первых симптомах респираторных заболеваний сразу обращаться к врачу.

«Если вы вернулись из страны, где был обнаружен COVID-19, обеспечьте самоизоляцию на время инкубационного периода - в течение 14 дней», - отметил министр здравоохранения.

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Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

За прошедшие три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, количество больных в мире превысило 100 тысяч человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирус в мире.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.

Начиная с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.