Защита от вирусов и инфекций: как правильно мыть руки (видео)

Один из самых эффективных способов защитить себя от вирусов и других респираторных инфекций – регулярно мыть руки с мылом.

На фоне тревожных новостей о коронавирусе важно помнить о регулярном мытье рук. Эта простая процедура избавляет от вирусов и инфекций.

И чтобы защита сработала, мыть руки нужно правильно.

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Как это делать?

Сначала руки следует намочить водой.

Берем достаточное количество мыла.

Трем ладони друг об друга, с тыльной стороны и между пальцами.

Намыливать руки нужно 20-30 секунд – это очень важно.

Смываем руки проточной теплой водой.

Вытираем руки одноразовой салфеткой или бумажным полотенцем. Этим же полотенцем рекомендуется закрывать кран и открывать двери.

Мыть руки нужно хотя бы пять раз в день. Однако это зависит и от сферы деятельности человека и его привычек.

Если же нет возможности помыть руки, можно воспользоваться антисептиком.

Как правильно пользоваться антисептиком?

Антисептик следует выбирать на основе спирта (не менее 60-80%). Для нанесения требуется около пяти нажатий на расстоянии 20 сантиметров от ладони. Потереть ладони, их тыльную сторону и между пальцами. Как только появится доступ к проточной воде, следует помыть руки с мылом.

Как ранее сообщал УНИАН, в разгар коронавирусной инфекции по всему миру важно придерживаться ряда советов, чтобы уберечься от COVID-19. Их перечислил врач, который работает в больнице китайского города Шэньчжэнь, сейчас он переведен на изучение коронавируса в Ухань.