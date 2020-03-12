Карантин в Украине: что происходит в регионах

В некоторых областных центрах по различным причинам, в частности, из-за несвоевременного оповещения, работу учреждений образования продлили.

В Украине с сегодняшнего дня, согласно решению Кабинета министров, вводится карантин во всех учебных заведениях сроком на три недели в связи с риском распространения коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на четверг, 12 марта, в большинстве регионов полностью закрыты школы и детские сады; администрациями высших учебных заведений также принимаются решения о прекращении обучения.

Однако в некоторых областных центрах по различным причинам, в частности, из-за несвоевременного оповещения, работа некоторых учреждений была продлена.

Так, в Тернополе из-за массовой неготовности родителей к объявленному карантину работу детских садов продлили еще на два дня. После сообщения о введении карантина в городской совет Тернополя поступило много обращений от родителей детей-воспитанников детских садов, которые жаловались, что не успевают решить, с кем оставить ребенка. В связи с этим исполнительный комитет решил, что в течение 12-13 марта в детских садах города будут работать так называемые дежурные группы.

«Родителям для посещения детьми таких групп необходимо будет подписать согласие, что они ознакомлены со специальным режимом работы дошкольных учебных заведений», - подчеркнули в горсовете Тернополя. Уже с субботы, 14 марта, детские сады Тернополя будут полностью на карантине.

В Харькове, по состоянию на 12 марта, школы и детские сады работают в обычном режиме.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале харьковский городской голова Геннадий Кернес, с сегодняшнего дня в городе вводится трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей; однако школы и детсады закрывать не будут.

В то же время, по информации Кернеса, в школах будут введены ограничения: для средних и старших классов будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать.

В свою очередь после сегодняшнего заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в области председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер призвал руководство областного центра пересмотреть свое решение и выполнить постановление Кабинета министров о закрытии на карантин всех учебных заведений.

В Черновцах дошкольные учебные заведения сегодня также работают в штатном режиме. Как сообщил городской голова Алексей Каспрук, поскольку постановление правительства о введении карантина в Украине было обнародовано в среду достаточно поздно, городская власть не успела вовремя предупредить родителей и администрации детсадов о необходимости их закрытия на карантин. Каспрук добавил, что с 13 марта детсады Черновцов будут закрыты.

«С пятницы они прекращают воспитательный процесс. Продукты уже завозить не будем. Поэтому с пятницы все дети Черновцов должны находиться дома, желательно под присмотром взрослых», – сказал городской голова.

Также по аналогичным причинам 12 и 13 марта будут работать детские сады в Чернигове, Ривне и Полтаве, но лишь в дежурном режиме, после чего их планируют полностью закрыть.

В целом, власть на местах утверждает, что получает много жалоб родителей из-за закрытия детсадов, поэтому в некоторых случаях изучается возможность продления работы дежурных групп.

Так, в Сумах местная власть заявила, что планирует сохранить работу дежурных групп в детсадах в течение действия карантина (до 3 апреля включительно). Также 12-13 марта сумские школы планируют принимать учеников для внешкольной работы.

«В ближайшие два дня, 12 и 13 марта, в школах Сум будет действовать так называемый переходный период: учреждения будут обеспечивать прием учащихся (с медперсоналом) без организации образовательного процесса», – отметили в горсовете Сум. Планируется, что в течение карантина детей в дежурные группы в детсадах будут принимать исключительно после медицинской проверки (внешний осмотр, измерение температуры).

В свою очередь Минздрав сегодня напомнил об административной и уголовной ответственности за невыполнение решения правительства относительно карантина.

«Министерства, центральные органы исполнительной власти и местные органы власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. Министерство ежедневно будет обобщать информацию и передавать её Кабинету министров с определенными предложениями... Мы вместе с информацией будем давать предложения, как реагировать на тех, кто не выполняет постановление Кабмина. Это 100% будет и административная, и уголовная ответственность», - заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя незакрытие школ на карантин в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели – с 12 марта.