В Киеве ежедневно на маршрут дезинфицируют 361 автобус, 349 троллейбусов и 276 трамваев – Кличко

По словам городского головы столицы, в метро обрабатывают дезинфекторами как сами вагоны, так и помещения станций.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в столице ежедневно дезинфицируют 361 автобус, 349 троллейбусов и 276 трамваев, выходящих на маршруты.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео о том, как дезинфицируют общественный транспорт.

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«Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить жителей города от возможного инфицирования коронавирусом... Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами - перед подачей на маршруты и в конце смены. Дезинфекцию осуществляют работники автопарков и транспортных депо, которые прошли специальную подготовку», - написал Кличко.

По его словам, ежедневно врачи замеряют температуру у водителей и контролеров перед выездом на маршрут и по возвращении в депо.

«В столичной подземке обрабатывают дезинфекторами как сами вагоны, так и помещения станций. Работникам служб, которые контактируют с пассажирами, рекомендуется использовать медицинские маски», - добавил городской голова Киева.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали мужчину.

11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В том числе, планируется введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.