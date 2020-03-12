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Коронавирус в Украине: простые советы, как не впадать в панику

13:55, 12 марта 2020
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Нявчук рассказала о том, как справиться со стрессом и паникой / фото УНИАН

С сегодняшнего дня в  Украине вводится карантин для противодействия новому коронавирусу COVID-19. Соответствующее решение приняло правительство на закрытом заседании 11 марта.

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ВОЗ уже объявила пандемию коронавируса, а число заразившихся по всему миру достигло уже 126 тыс. 600 человек.

Редакция УНИАН обратилась за комментарием к персональному коучу Анастасии Нявчук которая рассказала о том, как справиться со стрессом и паникой. 

"Одним из самых сильных и базовых страхов человечества был и есть страх перед неизвестностью. Мы любим, когда все рассчитано, привычно и идет по намеченному плану. С другой стороны, мы сумели выжить во многом именно благодаря стрессу организма.  Поэтому первым делом нужно понять, принимает ли ваше состояние тревоги форму патологии"  - говорит Нявчук.

Для этого она предложила пройтись по следующим пунктам и оценить их по шкале от 1 до 10, где 1 - это точно "нет", а 10 - уверенное "да":

  • апатичное, подавленное или депрессивное настроение; 
  • чувство беззащитности, беспомощности;
  • невозможность сосредоточится на текущих делах из-за навязчивых тревожных мыслей;
  • постоянное "проигрывание" в голове ситуаций возникновения болезни у себя или близких;
  • пессимизм;
  • физические ощущения (слабость, усталость, сбитый сердечный ритм).

Если вы чувствуете эти  симптомы на уровне выше 5, значит волнение уже переросло в сильную форму.

Как успокоиться: пошаговая инструкция от персонального коуча

  1. Примите тот факт, что страх —  это естественная реакция организма.  Вы не можете все держать под контролем.
  2. Осознайте себя в настоящем моменте. Вы не в будущем и не в прошлом. Сейчас — это единственное время, где вы можете поработать над собственным комфортом.
  3. Старайтесь делать информационный детокс: уменьшите количество новостей, поверьте, действительно важная информация не пройдет мимо вас.  
  4. Сделайте паузу. Если чувствуете, что паника накатывает, то остановитесь, дайте себе время успокоиться. Выпейте чашку чая, медитируйте. Может помочь поговорить с собой, назвав себя по имени. Спросите у себя: (имя), почему ты так переживаешь? Неужели ты думаешь, что не сможешь справиться с этим? Подбодрите себя так, как подбадривали бы близкого вам человека.
  5. Не забывайте о юморе. Чувство юмора в кризисной ситуации важно, как никогда.  Мем или шутка способна снять чувство напряжения.

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