Коронавирус в Украине: простые советы, как не впадать в панику

Если чувствуете, что паника накатывает, то остановитесь, дайте себе время успокоиться.

С сегодняшнего дня в Украине вводится карантин для противодействия новому коронавирусу COVID-19. Соответствующее решение приняло правительство на закрытом заседании 11 марта.

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ВОЗ уже объявила пандемию коронавируса, а число заразившихся по всему миру достигло уже 126 тыс. 600 человек.

Редакция УНИАН обратилась за комментарием к персональному коучу Анастасии Нявчук которая рассказала о том, как справиться со стрессом и паникой.

"Одним из самых сильных и базовых страхов человечества был и есть страх перед неизвестностью. Мы любим, когда все рассчитано, привычно и идет по намеченному плану. С другой стороны, мы сумели выжить во многом именно благодаря стрессу организма. Поэтому первым делом нужно понять, принимает ли ваше состояние тревоги форму патологии" - говорит Нявчук.

Для этого она предложила пройтись по следующим пунктам и оценить их по шкале от 1 до 10, где 1 - это точно "нет", а 10 - уверенное "да":

апатичное, подавленное или депрессивное настроение;

чувство беззащитности, беспомощности;

невозможность сосредоточится на текущих делах из-за навязчивых тревожных мыслей;

постоянное "проигрывание" в голове ситуаций возникновения болезни у себя или близких;

пессимизм;

физические ощущения (слабость, усталость, сбитый сердечный ритм).

Если вы чувствуете эти симптомы на уровне выше 5, значит волнение уже переросло в сильную форму.

Как успокоиться: пошаговая инструкция от персонального коуча