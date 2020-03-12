Коронавирус в Украине: простые советы, как не впадать в панику
С сегодняшнего дня в Украине вводится карантин для противодействия новому коронавирусу COVID-19. Соответствующее решение приняло правительство на закрытом заседании 11 марта.
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ВОЗ уже объявила пандемию коронавируса, а число заразившихся по всему миру достигло уже 126 тыс. 600 человек.
Редакция УНИАН обратилась за комментарием к персональному коучу Анастасии Нявчук которая рассказала о том, как справиться со стрессом и паникой.
"Одним из самых сильных и базовых страхов человечества был и есть страх перед неизвестностью. Мы любим, когда все рассчитано, привычно и идет по намеченному плану. С другой стороны, мы сумели выжить во многом именно благодаря стрессу организма. Поэтому первым делом нужно понять, принимает ли ваше состояние тревоги форму патологии" - говорит Нявчук.
Для этого она предложила пройтись по следующим пунктам и оценить их по шкале от 1 до 10, где 1 - это точно "нет", а 10 - уверенное "да":
- апатичное, подавленное или депрессивное настроение;
- чувство беззащитности, беспомощности;
- невозможность сосредоточится на текущих делах из-за навязчивых тревожных мыслей;
- постоянное "проигрывание" в голове ситуаций возникновения болезни у себя или близких;
- пессимизм;
- физические ощущения (слабость, усталость, сбитый сердечный ритм).
Если вы чувствуете эти симптомы на уровне выше 5, значит волнение уже переросло в сильную форму.
Как успокоиться: пошаговая инструкция от персонального коуча
- Примите тот факт, что страх — это естественная реакция организма. Вы не можете все держать под контролем.
- Осознайте себя в настоящем моменте. Вы не в будущем и не в прошлом. Сейчас — это единственное время, где вы можете поработать над собственным комфортом.
- Старайтесь делать информационный детокс: уменьшите количество новостей, поверьте, действительно важная информация не пройдет мимо вас.
- Сделайте паузу. Если чувствуете, что паника накатывает, то остановитесь, дайте себе время успокоиться. Выпейте чашку чая, медитируйте. Может помочь поговорить с собой, назвав себя по имени. Спросите у себя: (имя), почему ты так переживаешь? Неужели ты думаешь, что не сможешь справиться с этим? Подбодрите себя так, как подбадривали бы близкого вам человека.
- Не забывайте о юморе. Чувство юмора в кризисной ситуации важно, как никогда. Мем или шутка способна снять чувство напряжения.