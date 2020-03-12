ВОЗ положительно оценила готовность Украины к противодействию коронавирусу

Украинская медицина, считают в организации, способна оперативно реагировать на вспышку нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила готовность украинской медицины к противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает DW.

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Он отметил, что украинская система здравоохранения готовится оперативно реагировать на вспышки коронавируса. Украина, отметил Хабихт, быстро адаптируется и вносит изменения для решения проблемы распространения коронавируса.

По его словам, в Украине, в частности, разработана система быстрого оповещения о возможных случаях заражения коронавирусом.

"Здесь есть больницы, врачи, медицинский персонал, и если посмотреть, как быстро происходит обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, то Украина – не самая слабая в разрезе системы здравоохранения", – отметил Ярно Хабихт.

Как сообщал УНИАН, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерли 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.