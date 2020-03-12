В МИД рассказали об украинцах за рубежом, заболевших коронавирусом

В целом за пределами Украины коронавирусом заразились пятеро украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 12 марта известно звестно о пяти случаях заболевания коронавирусом COVID-19 у граждан Украины за пределами Родины.

Об этом министр рассказал на брифинге, передает "Европейская правда".

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По его словам, пока известно об одном гражданине Украины в Италии, который заболел коронавирусом.

"В целом у нас есть 5 инфицированных граждан за рубежом – один в Италии, как я сказал, и еще 4 в Японии, которые уже выписаны из больницы. Их жизни ничего не угрожает", – добавил Кулеба.

Министр отдельно отметил, что МИД обещает поддержку украинцам, которые просрочили пребывание за границей из-за коронавируса.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 12 марта, вводится всеукраинский карантин для противодействия коронавирусу. Ограничения будут действовать три недели – с 12 марта по 3 апреля. В течение этого периода, в частности, будут закрыты на карантин детские сады, школы и вузы.

В Киеве, кроме закрытия учебных заведений, вводятся другие превентивные меры. Чтобы обезопасить жителей от заболевания коронавирусом COVID-19, в столице, в частности, ограничивается проведение массовых мероприятий.