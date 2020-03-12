Карантин в Украине: львовским депутатам меряют температуру перед сессией (фото)

Симптомов пандемии среди депутатов не обнаружили.

Депутатам Львовского областного совета померили температуру накануне заседания сессии.

Об этом информирует пресс-служба облсовета.

Читайте такжеВласти Китая заявили о завершении пика эпидемии коронавируса

При этом температуру депутатам медики мерили в резиновых перчатках и респираторах. Отмечается, что симптомов пандемии не обнаружили.

Мероприятия по профилактике распространения коронавируса действуют в рамках объявленного 12 марта общенационального карантина, к которому присоединилась и Львовщина.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. За минувшие три месяца вирус вырвался за пределы китая, число заболевших превысило 100 тысяч человек.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Тем не менее, с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.