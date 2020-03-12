цей матеріал доступний українською

Карантин в Украине: львовским депутатам меряют температуру перед сессией (фото)

13:10, 12 марта 2020
Страна
57 0
С 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин / Львовский облсовет

Об этом информирует пресс-служба облсовета.

Читайте такжеВласти Китая заявили о завершении пика эпидемии коронавируса

При этом температуру депутатам медики мерили в резиновых перчатках и респираторах. Отмечается, что симптомов пандемии не обнаружили.

Мероприятия по профилактике распространения коронавируса действуют в рамках объявленного 12 марта общенационального карантина, к которому присоединилась и Львовщина.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.  За минувшие три месяца вирус вырвался за пределы китая, число заболевших превысило 100 тысяч человек.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Тем не менее, с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter