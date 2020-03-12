На границе за сутки температуру измерили 109 тысячам человек, пятерых отправили на дополнительное обследование

По данным ГНСУ, начиная с 25 февраля на границах Украины проведен скрининг более 1,6 млн граждан.

Пограничники в течение прошлых суток проверили температурным скринингом 108 914 человек, пятерых с целью профилактики передано медикам для дополнительного обследования.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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«Пограничники осуществляют температурный скрининг граждан, которые въезжают в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил и на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки, 11 марта, пограничники проверили 108 914 человек», - говорится в сообщении

Отмечается, что 5 человек (трех украинцев и двух иностранцев) с целью профилактики передано медикам для дополнительного обследования.

В общем, от 25 февраля этого года, проверены уже более 1,6 млн граждан. В результате, выявлены 37 человек с повышенной температурой, 15 из них изолированы для проведения медико-санитарных мероприятий.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

За прошедшие три месяца вирус вырвался за пределы Китая, число заболевших превысило 100 тысяч человек.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Однако, начиная с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.