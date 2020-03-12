В Харькове не будут закрывать школы и детсады на карантин из-за коронавируса

Однако на три недели закроют театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в торговых центрах.

В Харькове в связи с риском распространения коронавируса с 12 марта вводится трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей, в то же время школы и детсады не будут закрывать.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес, информирует пресс-служба мэрии Харькова.

По его словам, с 12 марта на три ближайшие недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в торговых центрах.

"Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных - иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек", - пояснил Кернес.

В то же время он отметил, что карантинные мероприятия на школы и детские сады распространяться не будут.

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"Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома - руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, кстати, скоро каникулы - с 23-го по 29 марта", - отметил мэр.

По его информации, в школах тоже будут введены ограничения: для средних и старших классов будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать.

Он добавил, что других мер, включая изменения в работе транспорта, в городе не будет.

Кернес уточнил, что в Харькове не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, тогда как все профильные лечебные учреждения подготовлены к приему больных.

"Все описанные выше мероприятия мы проводим превентивно, чтобы таких больных в нашем любимом Харькове и не появилось. Уверен, харьковчане с пониманием отнесутся к некоторым неудобствам, связанным с предотвращением заболевания COVID-19", - подчеркнул городской голова.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе, планируется введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.