С сегодняшнего дня в Украине вводят карантин из-за коронавируса

Ограничения из-за смертельного вируса будут действовать три недели — с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 12 марта вводится карантин для противодействия новому коронавирусу COVID-19. Соответствующее решение приняло правительство на закрытом заседании 11 марта.

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Карантин в Украине: сколько продлятся и какими будут ограничительные меры

Ограничения из-за смертельного вируса будут действовать три недели — с 12 марта по 3 апреля.

Меры для противодействия распространения коронавирусу:

С 12 марта все образовательные учреждения – детские сады, школы и вузы – будут закрыты на карантин. Вынужденные каникулы продлятся до 3 апреля.

При необходимости карантин могут продлить. Все зависит от эпидемиологической ситуации в Украине.

Рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий с участием 200 и более человек. Исключение – «мероприятия государственной необходимости».

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, однако без зрителей.



Карантин в Украине 2020: ограничения на границах и в авиасообщении

С 12 марта из 219 пунктов пропуска на украинской границе будут работать только 49.

Кроме того, из-за коронавируса Украина приостанавливает авиасообщение с Италией, где сегодня бушует инфекция.

Кабмин не исключает ограничения передвижений внутри страны в случае распространения коронавируса.

Справка УНИАН. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.