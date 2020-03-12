В Украине ввели карантин из-за коронавируса: как правильно носить медицинскую маску (видео)

Ни в коем случае не носите одну и ту же маску дольше суток.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют надевать маску в двух случаях: 1) если вы здоровы, но близко общаетесь с человеком, имеющим признаки респираторной инфекции: кашель, повышенную температуру, насморк, боль в горле; 2) если у вас самих такие симптомы.

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Одноразовые маски используют несколько часов, а затем обязательно выбрасывают. Снимать, а затем снова надевать такую маску нельзя. Иначе вы рискуете руками разнести инфекцию по лицу и окружающим предметам, пишет Lifehacker.

Что сделать до того, как надеть медицинскую маску

Тщательно вымойте руки. Если поблизости нет воды и мыла, воспользуйтесь дезинфицирующим гелем для рук на спиртовой основе или тщательно протрите ладони и пальцы спиртовыми салфетками. Проверьте, нет ли на маске дефектов. Вынув маску из упаковки, убедитесь, что на ней нет дыр и иных повреждений. Определите, где верх, а где низ. Верхняя часть маски имеет жёсткий, легко гнущийся край. Он нужен, чтобы маска как можно точнее повторила форму вашего носа. Определите, где внутренняя сторона, а где внешняя. Как правило, маски делают двухцветными. Внутренняя часть — чисто‑белая. А внешняя может быть окрашена в какой‑либо цвет — светло‑серый, голубой, зеленоватый.

Как правильно надеть медицинскую маску

Чистыми руками поднесите маску внутренней стороной к лицу. Нижним краем она должна накрыть подбородок, а верхним — ноздри и кончик носа. Ноздри должны быть прикрыты обязательно!

Закрепите маску на лице

Отрегулируйте носовую часть. Большим и указательным пальцами придайте верхнему гибкому краю маски форму вашего носа

Расправьте маску на лице. Она должна полностью закрывать подбородок и нижнюю часть носа. Пальцами плотно прижмите маску к лицу и убедитесь, что между нею и кожей нет зазоров.

Как долго можно носить одноразовую маску