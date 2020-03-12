Врач Комаровский назвал единственный эффективный способ лечения ангины (видео)
Ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками. Тут очень часто есть путаница со словами. Просто народное мнение и даже мнение некоторых врачей сводится к тому, что они называют ангиной любую боль в горле. Красное горло, красные миндалины – это ангина. Но с точки зрения классической медицины ангина – это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком. ⠀ Ваша задача, понимание того факта, что ангина, которая не лечится антибиотиками, с очень высокой степенью вероятности может дать осложнения на сердце и почки. ⠀ Ангина без антибиотиков скорее всего пройдет, но ее антибиотиками лечить надо – это самый эффективный способ уменьшить страдания больного и уменьшить вероятность осложнений. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #ангина #антибиотики
Известный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, что ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками.
Он отметил, что существует следующее народное мнение и даже мнение некоторых врачей: они называют ангиной любую боль в горле. Красное горло, красные миндалины – это ангина.
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"Но с точки зрения классической медицины ангина – это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком", - подчеркнул педиатр.
Комаровский объяснил украинцам, что ангина, которая не лечится антибиотиками, с очень высокой степенью вероятности может дать осложнения на сердце и почки. ⠀
"Ангина без антибиотиков скорее всего пройдет, но ее антибиотиками лечить надо – это самый эффективный способ уменьшить страдания больного и уменьшить вероятность осложнений", - подытожил врач.
Ранее педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, можно ли пить воду во время еды.