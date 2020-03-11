Минобразования обнародовало рекомендации по карантину в учебных заведениях
Министерство образования и науки Украины обнародовало рекомендации относительно трехнедельного карантина для всех учебных заведений, который вводится с 12 марта.
Как говорится в сообщении Минобразования, карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления.
Речь идет о заведениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования.
Отмечается, что соответствующее решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в заведении.
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"Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине. Во время карантина учащимся и студентам запрещается посещать учебные заведения", - говорится в сообщении.
Также МОН рекомендует учебным заведениям:
- отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;
- не направлять соискателей образования и сотрудников заведений в страны с высокой степенью риска заражения;
- информировать соискателей образования и сотрудников заведений о том, как предотвратить распространение болезни и действиях в случае заболевания;
- разработать меры по проведению занятий с помощью дистанционных технологии и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;
- разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
- обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;
- выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;
- выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
- ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, правительство утвердило ограничительные меры в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.
В том числе, планируется введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.
Принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
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Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.
Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту «Борисполь».
С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49.