Закуплены 19,6 тыс. быстрых тестов на коронавирус - Минздрав

Отмечается, что это позволит протестировать более 90 тысяч человек.

За счет Министерства здравоохранения осуществлена закупка 19,6 тыс. быстрых тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается в Тelegram-канале «Коронавирус_инфо».

Отмечается, что это позволит протестировать более 90 тысяч человек.

«Мы закупаем быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения запустило Telegram-канал «Коронавирус_инфо» с оперативной и текущей информацией о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Украине.

По состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 4284 – летальные, в то же время 65776 (55,2%) человек выздоровели.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

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Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения на инфицирование COVID-19.

Сейчас 1 образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат.