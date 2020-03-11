Киев передал Евросоюзу перечень потребностей в борьбе с коронавирусом - МИД

Европейский центр предупреждения и контроля заболеваний и правительство Украины установят постоянный рабочий контакт для координации усилий в борьбе с эпидемией.

Европейской стороне передан список потребностей для борьбы с коронавирусом, по которому Европейский Союз может оказать поддержку Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

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В частности, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с комиссаром Европейского Союза по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем.

Кулеба сообщил еврокомиссару о введении в Украине ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мире. "Правительство осознает негативное влияние этих ограничений на экономику, бизнес, социальную сферу, но безопасность граждан находится в безусловном приоритете", - отметил он.

В свою очередь, Ленарчич положительно отметил эти шаги, которые он назвал "решительными". Стороны согласились, что лучше сразу принять более жесткие меры, чем сделать недостаточно для обеспечения безопасности граждан.

Также они договорились, что Европейский центр предотвращения и контроля заболеваний и правительство Украины установят постоянный рабочий контакт для координации усилий по противодействию распространению коронавируса.

Кроме того, Ленарчич поделился с Кулебой опытом других стран ЕС по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Также Кабмин временно отменил авиасообщение с Италией в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.

Кроме того, до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Также Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.