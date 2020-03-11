Карантин в Украине: все подробности, которые важно знать каждому (видео)

Общая информация о том, какие именно ограничения введены в Украине.

Из-за угрозы эпидемии коронавируса нового типа COVID-19 Кабинет министров утвердил ограничительные меры, которые так или иначе могут коснуться каждого украинца. Действовать они будут три недели – с 12 марта по 3 апреля.

УНИАН подготовил общую информацию о том, какие именно ограничения введены в Украине и как это отобразится на вашей жизни.

Карантин в школах и запрет на массовые мероприятия

С 12 марта все образовательные учреждения – детские сады, школы и вузы – будут закрыты на карантин. Вынужденные каникулы также продлятся три недели вплоть до 3 апреля.

При необходимости карантин, конечно, могут продлить. Хотя, как отметили в Кабмине, есть надежда, что относительно скоро распространение коронавируса пойдет на спад.

Еще одной ограничительной мерой, которую утвердило правительство, является рекомендация воздержаться от проведения массовых мероприятий с участием 200 и более человек.

Исключение – «мероприятия государственной необходимости». Скорее всего, речь идет о заседаниях Верховной рады и Кабинета министров.

А проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, однако без зрителей.

Карантин в Украине: граница и авиасообщение

Начиная с 12 марта из 219 пунктов пропуска на украинской границе будут работать только 49.

Кроме того, из-за опасного вируса Украина официально прекращает авиасообщение с Италией, где сегодня свирепствует инфекция.

Читайте такжеПремьер объяснил, почему именно сейчас ввели карантин в Украине«Сегодня было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией пока. В дальнейшем мы будем наблюдать в тех странах, где будет развиваться параболически этот вирус, мы также будем принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение. Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и транспорта», – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине 2020: другие ограничения и планы Кабмина

В перечне утвержденных правительством ограничений и запланированных мероприятий:

закупка средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва;

запрет до 1 июня экспорта товаров противоэпидемического назначения (с целью обеспечения населения необходимыми средствами защиты);

закупка инфракрасного оборудования для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту «Борисполь».

Кроме того, Кабмин не исключает ограничение передвижений внутри страны в случае распространения инфекции.

«Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен. Но это далекое будущее, и я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас», – отметил Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине: ответственность за нарушение ограничений

В Киеве за нарушение ограничений столичным торгово-развлекательным центрам и частным школам сейчас грозит административная ответственность.

Читайте такжеВ Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавирусаКак отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, решение о введении ограничительных мероприятий является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

«Мы говорим об ограничительных мерах, там есть только административная ответственность. Когда, не дай Бог, будет введен режим эпидемического состояния из-за коронавирусной эпидемии, тогда будет наступать уголовная ответственность», – заявил Поворозник.

Справка УНИАН. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.