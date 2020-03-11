Коронавирус в Украине: двух пассажиров из "Борисполя" отправят на дополнительные тесты в больницу

Проведенный температурный скрининг пассажира в аэропорту не подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

В Международном аэропорту «Борисполь» (Киевская обл.) около 13 часов приземлился самолет рейса "Дубай-Киев", в котором находился пассажир вместе со своим спутником с подозрением на коронавирусную инфекцию, и после проведения предварительного температурного скрининга их планируют отправить в Александровскую больницу для проведения дополнительных исследований.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

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"На данном борту есть пассажир, который вызывает подозрения на данный вирус. Аэропорт отреагировал согласно инструкции, самолет был поставлен на отдельную стоянку для обслуживания, пограничники и таможенники приехали на перрон и провели все обязательные формальности с документами, весь багаж был просвечен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что проведенный температурный скрининг пассажира не подтвердил предварительно наличие коронавирусной инфекции.

"Они (подозреваемая на наличие коронавируса пассажирка и ее попутчик - УНИАН) сейчас находятся у пограничников, после этого их должны отвезти в Александровскую больницу для проведения повторного тестирования", - уточнили в аэропорту.

При этом в аэропорту не уточнили гражданство данных пассажиров и точное количество путешествующих на данном маршруте людей.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил УНИАН, что в международном аэропорту "Борисполь" гражданку Китая, которая прилетела из Дубая, проверяют на наличие вирусного заболевания.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 1 образец находится на исследовании, 41 образец получил отрицательный результат.