В правительстве ожидают, что распространение нового коронавируса к лету пойдет на спад

По словам премьера, сегодня главная задача для правительства заключается в том, чтобы максимально защитить граждан от этого вируса.

В Кабинете министров Украины ожидают, что распространение нового коронавируса к лету пойдет на спад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы видим и надеемся, что к лету эпидемия пойдет на спад. Конечно же, в будущем мы ожидаем изобретения лекарства от этой болезни... Сегодня не идет речь о том, что нас минует эта эпидемия. Мы понимаем, что в мире эта эпидемия развивается, в Украине зарегистрирован первый случай, это означает, что эпидемия физически есть в Украине", - сказал он.

По его словам, сегодня главная задача для правительства состоит в том, чтобы максимально защитить граждан от этого вируса.

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Как сообщал УНИАН, правительство приняло ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Принято решение выделить 100 млн гривень на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

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Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".