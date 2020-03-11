В Днепре начали закупать медоборудование для оказания помощи в случае выявления коронавируса

В частности, начали закупать аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы, медикаменты, дезинфекционные средства.

В Днепре начали осваивать 98 млн грн, перераспределенных до резервного фонда муниципального бюджета на решение оперативных мероприятий по предотвращению занесения и распространения коронавирус.

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Учитывая, что 21-я городская инфекционная больница определена госпитальной базой в случае вспышки COVID-19, для этого лечебного учреждения начали закупать аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы, медикаменты, дезинфекционные средства и тому подобное, сообщает nashemisto.dp.ua.

По словам заместителя городского председателя, директора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрея Бабского с поставщиками заключаются соответствующие контракты.

Закупка всего необходимого производится по переговорной процедуре, которая по законодательству может длиться до 10 дней. Вместе с тем представитель мэрии отметил, что на сегодня отработан комплексный алгоритм действий всех медицинских служб города, начиная от скорой помощи, в частности диспетчера, который принимает вызовы от людей, и семейных врачей.

«На сегодня все днепровские центры первичной медико-санитарной помощи готовы действовать по ситуации, когда могут возникнуть какие-либо подозрения на коронавирус. Семейные врачи прошли соответствующие практические тренинги. Отработан весь алгоритм – от прохождения информации, и, собственно, до доставки больного в инфекционную больницу № 21», – рассказал Бабский.