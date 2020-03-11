В "Борисполе" проверяют китаянку с признаками вирусного заболевания

Все пассажиры рейса, кроме гражданки КНР и ее спутника, пропущены на территорию Украины.

В международном аэропорту "Борисполь" гражданку Китая, которая прилетела из Дубая, проверяют на наличие вирусного заболевания.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

На вопросы о появлении в СМИ информации, что якобы одного из пассажиров самолета, который прилетел из Дубая, "скорая" забрала в больницу, он ответил: "У нас была информация о том, что на этом рейсе вроде находится человек с признаками заболевания".

По словам Демченко, температурный скрининг проводили представители санитарно-карантинного подразделения, который находится в аэропорту. Пограничники заблаговременно получили списки пассажиров и "фактически у трапа самолета совершили оформления всех, кто прилетел этим рейсом", сказал он.

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"В отношении гражданки Китая, в отношении которого была информация, - сейчас она находится в аэропорту "Борисполь". В отношении нее продолжаются мероприятия по установлению, имеет ли она признаки заболевания, и что это за заболевание может быть. Все остальные пассажиры были пропущены на территорию Украины", - сказал Демченко.

На уточнение, не забирали кого-нибудь из "Борисполя" в больницу, он заметил: "Мне об этом не известно".

Спикер ГНСУ также уточнил, что гражданка Китая путешествует еще с одним лицом.

"Поэтому, фактически, двое граждан находятся еще в аэропорту с этого рейса", - констатировал Демченко.

Как сообщал УНИАН, украинские врачи предоставили рекомендации относительно использования декаметоксина как профилактического средства против коронавирусной инфекции.