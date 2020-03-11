Премьер объяснил, почему именно сейчас ввели карантин в Украине

По словам премьер-министра, на сегодняшний день это является сбалансированным решением, чтобы защитить страну.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему именно сейчас был введен карантин в учебных заведениях и ограничительные меры с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмыгаль заявил во время брифинга по итогам заседания правительства.

"По поводу уровня мер, по поводу вопросов, вовремя или не вовремя. Это сбалансированное решение на сегодняшний день. Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе, в мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в странах с развитыми экономиками, в странах Азии. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев и хотим защитить Украину как можно легче пройти этот период", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительство утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе, планируется введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Вместе с тем, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".