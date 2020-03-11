В Запорожской области подозревают коронавирус у женщины, прибывшей из Италии

Женщину поместили в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.

В Запорожской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирована женщина, которая вернулась из Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

«В пункт здравоохранения вокзала станции «Запорожье-1» за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекции в Италии женщина отрицает», - говорится в сообщении.

По информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, учитывая пребывание женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.

«С целью установления возбудителя заболевания материал от больного исследован в вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Минздрава Украины на грипп, парагрипп: получены отрицательные результаты исследования. Для дальнейшего изучения материал, в том числе для исследования на новый коронавирус, отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия по месту выявления больного проведены в полном объеме.

В частности, за лицами, которые имели с женщиной контакт, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента контакта. В помещениях, где находилась больная, проведены дезинфекционные мероприятия. Медицинские работники работали с использованием средств индивидуальной защиты.

Результаты анализов будут известны через несколько дней.