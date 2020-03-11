В Киеве до конца марта отменят массовые богослужения и мероприятия в театрах и музеях

На входах в религиозные сооружения будет проводиться санитарный контроль.

В столице в рамках ограничительных мер в связи с распространением коронавируса не будут проводить массовые богослужения, а также мероприятия в театрах и музеях.

Об этом говорится в Протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

В частности, Департаменту культуры и Главному управлению Господпотребслужбы поручили подготовить соответствующие обращения.

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"... подготовить обращение к главам религиозных учреждений города Киева относительно прекращения проведения массовых богослужений и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева и установления входного санитарного контроля; подготовить обращения к руководителям театров, кинотеатров, музеев относительно прекращения культурно-массовых мероприятий в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева до 31.03.2020", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, с четверга, 12 марта, в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, и проведение массовых мероприятий.