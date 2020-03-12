Что такое отек ног, его причины и лечение

Отеки ног возникают уже вечером. Каждый день это станет заметнее: утомляемость, одышка, бледный цвет кожи и др.

Отекают ноги по разным причинам: у кого-то это врожденная предрасположенность, у кого -то – из-за офисной работы. Однако во всех случаях отек ног сопровождается неприятным тупой болью в конечностях.

От чего отекают ноги? Самыми распространенными причинами являются: болезни почек и варикозное расширение вен (ответ – почему отекают ноги внизу), а также болезни сердца (ответ – почему отекают ноги в косточках, лодыжках) и аллергические реакции, болезни суставов.

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Другие причины отека ног:

длительные прогулки;

высокие каблуки или слишком узкая обувь;

физические нагрузки (в частности, большая нагрузка в спортзале);

сидячая работа;

застой лимфы и крови в сосудах ног является причиной того, почему возникают отеки у пожилых людей;

употребление слишком большого количества жидкости (превышает дневную норму);

употребление спиртных напитков;

врожденные аномалии развития ступней ног (например, плоскостопие);

белковая диета (слишком длительное время);

ожирение.

Отеки ног возникают уже вечером. Каждый день это станет заметнее: утомляемость, одышка, бледный цвет кожи и тому подобное.

Отекают ноги: что делать

Снять отек ног в домашних условиях поможет контрастный душ и специальные ванночки из трав. Специалисты советуют чередовать холодную и горячую воду, чтобы освежить ступни. Можно подложить под конечности подушку и несколько минут так полежать.

Боли в ногах помогут также массаж и мочегонный сбор.

Компрессы из сырого картофеля могут стать альтернативным решением того, что делать с отеком ног в контексте народных средств.

Врачи советуют как можно чаще гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, выбирать удобную обувь, пить необходимое количество воды и не злоупотреблять соленой пищей.

Как снять отек ног народными методами и быстро

Замечание: в случае сильного отека ног обязательно обратитесь к врачу.

Специалисты рекомендуют заниматься плаванием и перейти на здоровое питание, а вместо соли потреблять ее заменитель.

Отек ног у пожилых людей, конечно, лечится не активными упражнениями в спортзале, а массажем и размеренными движениями.

В народе отек ног лечат: чаем из одуванчика (мощным мочегонным средством); английской солью (ее надо добавлять теплой воды и погружать уставшие ступни на 20 минут); алоэ (снимает воспаления и выводит токсины. Потреблять две ст. ложки каждое утро натощак); перечной мятой, эвкалиптом, лимоном и лавандой.