В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса

Это не карантин, а ограничительно-профилактические мероприятия, заверяет первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Решение о введении с 12 марта ограничительных мероприятий касается всех предприятий и хозяйств Киева независимо от формы собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на брифинге относительно введенных в столице ограничительно-профилактических мероприятий.

По его словам, решение принято сегодня на заседании постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Решение постоянной комиссии является обязательным к исполнению всеми предприятиями, хозяйствами независимо от формы собственности на территории, которую представляет эта комиссия, то есть это город Киев в целом», - заявил Поворозник.

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Он напомнил, что решение предусматривает ограничение учебного процесса, а также массовых мероприятий в столице.

«Решено ограничить проведение массовых мероприятий, таких как спортивные мероприятия, концерты, семинары и т.п., когда количество присутствующих на них будет более 60 человек», - отметил он.

«Это не карантин, это ограничительно-профилактические мероприятия», - подчеркнул Поворозник.

По его словам, комиссия еще 6 марта обсуждала такие мероприятия. «Через 4 дня, которые прошли, в связи со вспышкой, распространением карантина, в первую очередь в Европе, с которой есть мощное авиасообщение, принято решение о ограничительно-профилактических мероприятиях. Хочу напомнить, что страны, которые вовремя ввели, а это большинство стран Европы, в которых есть заболевания, и также один случай есть в Украине, пока им удается сдерживать распространение коронавируса. Я надеюсь, что такими мерами, которые планируем ввести в Киеве, мы сможем обеспечить стабильную работу города и не распространить заболевания новым штаммом коронавируса», - сказал первый заместитель председателя КГГА.

«Нам лучше сегодня предупредить пожар, чем потом его пытаться потушить», - отметил Поворозник.