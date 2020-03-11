Брифинг относительно карантина в Киеве из-за коронавируса (видео)
14:07, 11 марта 2020Страна
862 0
В столице с завтрашнего дня будут действовать ограничительные меры.
kyivcity.gov.ua
В столичной городской государственной администрации прошел брифинг по введению противоэпидемических мер и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.
Как сообщал УНИАН, с четверга, 12 марта, в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, и проведение массовых мероприятий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter