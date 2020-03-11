Брифинг относительно карантина в Киеве из-за коронавируса (видео)

В столице с завтрашнего дня будут действовать ограничительные меры.

В столичной городской государственной администрации прошел брифинг по введению противоэпидемических мер и ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщал УНИАН, с четверга, 12 марта, в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, и проведение массовых мероприятий.

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