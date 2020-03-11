"Мы не скрываем": в Минздраве объяснили, почему в Украине всего один больной на коронавирус

Украинская власть прогнозирует и ожидает роста количества заболеваний Covid-19 в стране и делает это без паники.

В Министерстве здравоохранения объясняют относительно небольшое количество случаев заболевания коронавирусом в Украине тем, что он медленно распространяется на восток Европы.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УП.

"Мы не скрываем эти случаи, мы диагностируем эти случаи. Посмотрите, в Беларуси, например, в Румынии, у них, да, большее количество, но не намного. В Беларуси, например, шесть случаев. Потому что на восток Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции, например", - сказал Ляшко.

Он добавил, что украинская власть прогнозирует и ожидает рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу.

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По его словам, на данный момент в Украине проверили на коронавирус 43 человека.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

По состоянию на утро 11 марта в мире было зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования COVID-19, умерли 4 тыс. 284 человека. Было вылечено 65 765 человек.