Карантин в Киеве из-за коронавируса: появилось объяснение, какие мероприятия отменят

Карантин в столице вводят с 12 марта.

В столице в связи с противоэпидемическими мерами, введенными из-за коронавируса, запрещены все массовые мероприятия численностью более 60 человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу мэра города Виталия Кличко сообщает Тribuna.com.

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"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организаторы мероприятий должны выполнять распоряжение городских властей.

Как сообщалось, в Киеве с четверга, 12 марта, вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом.