Нардеп Сюмар сообщила, что карантин вводят по всей Украине

Карантин введен на 3 недели.

В Украине в связи с коронавирусом ввели общенациональный карантин.

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Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, карантин вводится от 12 марта на три недели, до 3 апреля.

В частности, введение карантина предусматривает:

- закрытие учебных заведений

- запрет массовых собраний более 200 человек

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также, по словам Сюмар, будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.

"Правительство выделило 100 млн гривень на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук", - сообщила Нардеп.