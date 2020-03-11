Кабмин на закрытом заседании рассматривает введение карантина в Украине из-за коронавируса

По состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Кабмин на закрытом заседании рассматривает вопрос введения противоэпидемических ограничительных мер в Украине из-за угрозы распространения коронавируса.

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Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас проходит заседание правительства. После заседания правительства будет отдельное сообщение о том, какие противоэпидемические мероприятия будут введены на территории Украины", - отметил он.

СМИ ранее сообщали, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти. Отмечалось, что Кабмин планирует ввести ограничение в виде запрета на проведение массовых мероприятий.

По состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 4 тыс. 284 – летальные, в то же время 65 тыс. 776 (55,2%) человек выздоровели.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 1 образец находится на исследовании, 41 образец получил отрицательный результат.

Сегодня, 11 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в Киеве из-за коронавируса ограничивают массовые мероприятия и образовательный процесс.