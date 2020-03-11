Ситуация с коронавирусом в Украине 11 марта: брифинг правительства (видео)

О ситуации в Украине вокруг коронавирус отчитались заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко и госсекретарь МИД Андрей Заяц.

Представители Кабинета министров Украины провели брифинг, во время которого проинформировали о количестве больных и рисках заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 11 марта.

Брифинг транслировался на правительственном канале в Youtube, а также УНИАН.

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О ситуации в Украине вокруг коронавируса отчитались заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко и госсекретарь МИД Андрей Заяц.

В случае введения правительством Украины карантина под запрет, в частности, могут попасть массовые мероприятия; планируются и другие ограничения.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

Власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.