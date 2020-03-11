У еще двух жителей Черновицкой области коронавирус не обнаружили

Двое мужчин находились в странах, где зафиксированы случаи инфекционного заболевания.

Результаты анализов на коронавирусную инфекцию у двух жителей Черновицкой области, которых госпитализировали с подозрением на COVID-19, являются негативными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, ссылаясь на данные, поступившие сегодня, 11 марта, из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

«Речь идет о мужчинах, которые попали в больницу 7 и 9 марта. Они имели признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19», - уточнили в ОГА

Также в пресс-службе добавили, что результаты анализов еще трех человек, которых 10 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус, медики пока ждут.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали мужчину, а его жена самоизолировалась дома. Позже врачи госпитализировали и ее в одно из медицинских учреждений города. В настоящее время у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.